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Zincir marketlerde yılbaşı denetimi yapıldı

Antalya'da yapılan denetimde zincir marketlerdeki fiyatlar incelendi. Sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin üretim yeri ve fiyatları kontrol edildi. Fahiş fiyat tespit edilmesi halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Zincir marketlerde yılbaşı denetimi yapıldı
19.12.2023 - 12:10,  Güncelleme: 12:15
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ANTALYA'da zincir marketlere yılbaşı öncesi yapılan şok denetimde fiyatlar tek tek denetlendi. Vatandaşın özellikle şikayetçi olduğu sebze ve meyve reyonundaki karekodla hem ürünün üretim yeri hem de halden çıkış fiyatları incelendi.

Yılbaşına sayılı gün kala, marketlerin fiyatlarda fahiş artış yaptığı yönündeki şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde haksız fiyat artışı denetimi yaptı. Antalya'da zincir marketlere gelen ekipler, kasap, şarküteri, bakliyat, sebze ve meyve reyonlarındaki fiyatları tek tek not etti. Anlık olarak ürünlerin hem toptancı halinden çıkış fiyatlarını hem nerede üretildiklerini takip eden ekipler, HKS isimli Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden karekodu taratıp, ürünlerin fiyat ve üretim bilgisini aldı, reyondaki fiyatlarla kıyaslamalar yapıldı. Fahiş fiyat tespit edilmesi halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi. Denetim yapılan zincir markette fiyatlarda olumsuz bir artış olmadığı tespit edildi.

'YER VE KONUMA GÖRE FİYATLARA UYGULANAN ÖALİYET ORANI DEĞİŞİYOR'

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, yılbaşı öncesi bu denetimi her yıl rutin yaptıklarını, vatandaştan gelen şikayetler üzerine sıklaştırdıklarını söyleyerek, "Haksız fiyat artışı ve tüketicinin korunması kanunu üzerinden inceleme yapıyoruz. Fiyatlarda haksız artış olup olmadığına bakıyoruz. Ürünlerde bariz artış var mı, sebebi nedir? Bu soruların cevaplarını arıyoruz. Marketlerin yeri ve konumlarına göre fiyatlara uygulanan artış ve maliyet oranları değişiyor ancak bunun da bir sınırı var. Bunu denetliyoruz" dedi.

Özşahan, haksız fiyat artışı tespit ettikleri zaman tutanakla birlikte Ticaret Bakanlığı'na gönderdiklerini ve Haksız Fiyat Artışı Kurulu'nda incelenerek ceza verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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