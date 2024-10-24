Zincirleme Kazada Jandarma Komutanı Hayatını Kaybetti

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un (29) cenazesi bugün memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde meydana geldi. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesindeki Karadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, hayatını kaybetti. Görevine 10 gün önce atanan, bekar olduğu öğrenilen Durgut'un cenazesi dün İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine götürüldü. Bugün Akşehir Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınan Durgut'un cenazesi, Söğütlü Mahalle Mezarlığı önüne getirildi. Kılınan cenaze namazın ardından mezarlığa defnedildi.
Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA
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