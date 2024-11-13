Zincirleme Kazada Ölü Sayısı 5 Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zincirleme Kazada Ölü Sayısı 5 Oldu

Zincirleme Kazada Ölü Sayısı 5 Oldu

Osmaniye'de bir hafta önceki kazada ağır yaralı Mutluhan Güzel de hayatını kaybetti.

13.11.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSMANİYE'de bir hafta önce 4 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada ağır yaralanan Mutluhan Güzel de (21) tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Kaza, 6 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Cevdetiye Beldesi Kadirli Karayolu'nda meydana geldi. 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktörün çarpıştığı kazada Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mendiz olay yerinde; Bayazıt Arık ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan Mutluhan Güzel ise bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Güzel'in yarın Cevdetiye Beldesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazadan yaralanan Ersel Keleş ve Harun Üzüm'ün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zincirleme Kazada Ölü Sayısı 5 Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 00:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Zincirleme Kazada Ölü Sayısı 5 Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.