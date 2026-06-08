Zincirleme Kazada Yumruklu Kavga - Son Dakika
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Zincirleme Kazada Yumruklu Kavga

Zincirleme Kazada Yumruklu Kavga
08.06.2026 10:02
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Avcılar'da 3 aracın karıştığı kaza sonrası sürücü, diğer araç sahibine yumruk attı.

AVCILAR'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aracında hasar oluşan sürücü, arkadaki otomobile yumruk attı. Kazaya neden olmakla suçlanan sürücü aracından inmezken, diğer araçlardakilerin tepkisi uzun süre devam etti. Yumruklu saldırının hedefi olan sürücü ise bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, dün Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hafif şekilde hasar meydana oluştu. Kazanın ardından araçlarından inen 2 kişi, kazaya neden olmakla suçladıkları en arkadaki otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. Otomobile yumruk atan kişiler, sürücünün araçtan inmesini istedi. Ancak sürücü aracından çıkmadı. Öfkeli kişilerin tepkisi bir süre daha devam etti.

SALDIRININ HEDEFİ OLAN SÜRÜCÜ UZAKLAŞTI

Kaza nedeniyle sokakta trafik oluştu. Sürücüler, kaza tespit tutanağı düzenlemek için araçlarını yol kenarına çekmeye hazırlanırken, yumruk atılan otomobilin sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan gerginlik, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Avcılar, Güncel, Yaşam, Kavga, Kaza, Son Dakika

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