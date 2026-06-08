İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı

Bursa ve İstanbul’da tam 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan 20 yaşındaki Deniz A., Bursa’nın İnegöl ilçesinde kucağında bebeğiyle yakalandı. İki çocuk annesi olan ve tutuklanmamak için üçüncü çocuğuna da 6 aylık hamile olduğu iddia edilen azılı hırsız, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

İstanbul ile Bursa'nın Orhangazi, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde dadandığı ev ve iş yerlerinden adeta servet çalan seri hırsız Deniz A. için emniyet güçleri düğmeye bastı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarının ardından derinlemesine bir inceleme başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin gizlendiği adres tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

"CEZAEVİNDEN KAÇIŞ FORMÜLÜ" BU KEZ İŞE YARAMADI

Gözaltına alınan 20 yaşındaki Deniz A.'nın yakalanma anındaki detaylar ise pes dedirtti. Operasyon sırasında kucağında 2 yaşındaki bebeği bulunan şüphelinin, hali hazırda 2 çocuk annesi olduğu ve yapılan kontrollerde 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Genç kadının, adli makamlarca tutuklanıp cezaevine girmemek ve "hamilelik/bebekli anne" statüsünün getirdiği yasal boşluklardan faydalanmak amacıyla sürekli hamile kaldığı iddia edildi. Ancak zanlının geliştirdiği bu taktik, işlediği suçların büyüklüğü karşısında bu kez işe yaramadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki hırsızlık suçlamalarını kabul etmeyen ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İnegöl Adliyesi’ne sevk edilen Deniz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 ayrı dosyanın şüphelisi olan hamile hırsızın demir parmaklıklar ardına gönderilmesi, bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.