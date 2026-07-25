Zincirlikuyu Alt Geçidi Su Bastı

Şişli'de sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu Alt Geçidi'nin bir süre kapatılması üzerine bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kentte etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı.

Alt geçidin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede araç yoğunluğu yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, biriken suyu tahliye etmesiyle alt geçit yeniden araç trafiğine açıldı.