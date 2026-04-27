Ziraat Katılım ve Yeşilay'dan 'Bağımsız Kart'

Ziraat Katılım Bankası ile Yeşilay arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ''Bağımsız Kart'' tanıtıldı. ''Bağımsızlık Yılı'' ilan edilen 2026 doğrultusunda hayata geçirilen kart, kullanıcıların günlük harcamalarını toplumsal faydaya dönüştüren bir model sunuyor. Kartla yapılan harcamaların bir kısmı Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele çalışmalarına bağışlanıyor. Ayrıca kart, kumar, bahis, alkol ve tütün satışı yapılan yerlerde kullanılamıyor.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kartın ailelerin çocuklarına güvenle verebileceği bir ürün olduğunu belirtti. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise kartın bağımlılık ürünlerinin alışverişini imkansız kıldığını ve her alışverişin Yeşilay'a katkı sağladığını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bu yıl bağımlılıkla mücadelede güçlü bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.