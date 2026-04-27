Ziraat Katılım ve Yeşilay'dan 'Bağımsız Kart'
Ziraat Katılım ve Yeşilay'dan 'Bağımsız Kart'

27.04.2026 16:21
Ziraat Katılım Bankası ile Yeşilay arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Bağımsız Kart, kullanıcıların harcamalarını toplumsal faydaya dönüştürüyor ve bağımlılıkla mücadeleye destek sağlıyor.

Ziraat Katılım Bankası ile Yeşilay arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ''Bağımsız Kart'' tanıtıldı. ''Bağımsızlık Yılı'' ilan edilen 2026 doğrultusunda hayata geçirilen kart, kullanıcıların günlük harcamalarını toplumsal faydaya dönüştüren bir model sunuyor. Kartla yapılan harcamaların bir kısmı Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele çalışmalarına bağışlanıyor. Ayrıca kart, kumar, bahis, alkol ve tütün satışı yapılan yerlerde kullanılamıyor.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kartın ailelerin çocuklarına güvenle verebileceği bir ürün olduğunu belirtti. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise kartın bağımlılık ürünlerinin alışverişini imkansız kıldığını ve her alışverişin Yeşilay'a katkı sağladığını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bu yıl bağımlılıkla mücadelede güçlü bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Fener taraftarına Asensio şoku Fener taraftarına Asensio şoku
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Musaba: İstanbul’daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz Musaba: İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz
Bursa’da tarihi akşam, timsah 1. Lig’e geri döndü Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı
Tedesco’dan kadro tercihi hakkında açıklama Tedesco'dan kadro tercihi hakkında açıklama

16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
