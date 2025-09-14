Zirai Don Mağdurlarına Destek Ödemesi - Son Dakika
Zirai Don Mağdurlarına Destek Ödemesi

14.09.2025 03:08
Zirai don nedeniyle hasar gören çiftçilere destek ödemesi yapılacak. Detaylar Resmi Gazete'de.

(ANKARA)- Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar 65 ilde meydana gelen zirai don nedeniyle 16 üründe  yüzde 20 ve üzeri oranda hasar tespit edilen çiftçilerin 1 Eylül 2024 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar  gerçekleşen girdi maliyetlerinin hasar alanları ve hasar oranları nispetinde karşılanması amacıyla uygulanacak destekleme ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zirai don nedeniyle destekleme ödemesi

Karara göre, zirai don nedeniyle ürünleri yüzde 20 ve üzeri oranda hasar gören, bu hasarları için müracaat eden, hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kayıtları olan üreticilere bu kayıtlar esas alınarak destekleme ödemesi yapılıcak. Tarım sigortası yaptırmamış çiftçiler, Tarım sigortası olup don teminatı olmayan çiftçiler ve  tazminat alamamış çiftçiler, desteklemeden yararlanacak

Finansman ve ödemeler

Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak. Tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

