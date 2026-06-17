Zirai İlaçla Kirletme Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zirai İlaçla Kirletme Suçlaması

Zirai İlaçla Kirletme Suçlaması
17.06.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da dereyi kirleten işletmeye suç duyurusu yapıldı, yasal işlemler başlatıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde dereyi zirai ilaç ile kirleten işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin renginin kırmızıya döndüğü ihbarı üzerine Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucu Yenimescit Mahallesi Buğday Pazarı'nda bulunan bir işletmenin tohumluk buğday ilaçlaması için geçen yıl kullanılan ilaçlama kaplarını yıkadıkları, zirai ilaç atıklarının da yağmur suyu hattı ile Hacı Osman Deresi'ne karıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine işletme hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.

Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ihbar üzerine Havza Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hızlı şekilde soruşturma yürüttüğü, işletme sahibi hakkında yasal ve cezai işlemlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Tutulan tutanağın cezai işlem uygulanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderildiği aktarılan açıklamada, ayrıca işletme hakkında "Çevreyi kasten kirletme" suçundan kamu davası açılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca dere kenarında bulunan hayvancılık ve diğer işletmelerin dereyi kirletmelerinin önüne geçilmesi amacıyla Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon kurulduğu, komisyonun kısa süre içinde faaliyete başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Havza, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai İlaçla Kirletme Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:43:56. #7.12#
SON DAKİKA: Zirai İlaçla Kirletme Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.