Zirai İlaçla Kirletme Suçlaması

Samsun'un Havza ilçesinde dereyi zirai ilaç ile kirleten işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin renginin kırmızıya döndüğü ihbarı üzerine Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucu Yenimescit Mahallesi Buğday Pazarı'nda bulunan bir işletmenin tohumluk buğday ilaçlaması için geçen yıl kullanılan ilaçlama kaplarını yıkadıkları, zirai ilaç atıklarının da yağmur suyu hattı ile Hacı Osman Deresi'ne karıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine işletme hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.

Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ihbar üzerine Havza Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hızlı şekilde soruşturma yürüttüğü, işletme sahibi hakkında yasal ve cezai işlemlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Tutulan tutanağın cezai işlem uygulanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderildiği aktarılan açıklamada, ayrıca işletme hakkında "Çevreyi kasten kirletme" suçundan kamu davası açılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca dere kenarında bulunan hayvancılık ve diğer işletmelerin dereyi kirletmelerinin önüne geçilmesi amacıyla Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon kurulduğu, komisyonun kısa süre içinde faaliyete başlayacağı kaydedildi.