Tepebaşı Belediyesi'nden Kırkyama Duayeni Zişan Kızılcıklı Anısına Sergi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de kırkyama duayeni Zişan Kızılcıklı anısına düzenlenen "Kırkyama Sergisi" ziyarete açıldı.

Uzun yıllar boyunca Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde kadın kursiyerlere eğitimler veren ve çok sayıda kadının üretime katılmasına katkı sunan Zişan Kızılcıklı'nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen sergiye Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Sergide, Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi kursiyerleri ile Zişan Kızılcıklı'nın öğrencilerinin el emeği göz nuru kırkyama ürünleri sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kızılcıklı ile aralarında özel bir bağ olduğunu belirterek, belde evlerinin yıllar içinde geldiği noktaya dikkati çekti. Ataç, "2001 yılında belde evlerini açarken amacımız, kadınların evlerinden çıkmalarını sağlamak, sosyalleşmelerini ve üretime dahil olmalarını sağlamaktı. Belde evlerimiz bugün çok farklı bir noktaya geldi" dedi.

Ataç, belde evlerinin kadınların yaşamına kattığı değeri bir örnekle anlatarak, "Fevzi Çakmak Mahallemizde bir erken çocukluk eğitim merkezi açılışında genç bir hanım yanıma geldi. 'Ben Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sizin açtığınız aşevinden ve belde evinden faydalandım, eğitimler aldım, üniversite sınavlarına girdim ve şimdi hemşireyim. Şimdi de çocuğum yine sizin açtığınız erken çocukluk eğitim merkezine gelecek' dedi. İşte belde evlerimiz tam olarak böyle çalışıyor, insan hayatına böyle dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Her yıl belde evlerine katılan kursiyer sayısının arttığını belirten Ataç, "İyi ki Zişan ablamızı tanıdık. Nur içinde yatsın, dualarımız onunla" diye konuştu.

Sergi, çarşamba gününe kadar Atila Özer Karikatürlü Ev'de ziyaret edilebilecek.