Tepebaşı Belediyesi'nden Kırkyama Duayeni Zişan Kızılcıklı Anısına Sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediyesi'nden Kırkyama Duayeni Zişan Kızılcıklı Anısına Sergi

27.01.2026 14:47  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de, kırkyama duayeni Zişan Kızılcıklı anısına düzenlenen sergi açıldı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belde evlerinin kadınların sosyalleşmesi ve üretime katılımı üzerindeki etkisini vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de kırkyama duayeni Zişan Kızılcıklı anısına düzenlenen "Kırkyama Sergisi" ziyarete açıldı.

Uzun yıllar boyunca Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde kadın kursiyerlere eğitimler veren ve çok sayıda kadının üretime katılmasına katkı sunan Zişan Kızılcıklı'nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen sergiye Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Sergide, Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi kursiyerleri ile Zişan Kızılcıklı'nın öğrencilerinin el emeği göz nuru kırkyama ürünleri sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kızılcıklı ile aralarında özel bir bağ olduğunu belirterek, belde evlerinin yıllar içinde geldiği noktaya dikkati çekti. Ataç, "2001 yılında belde evlerini açarken amacımız, kadınların evlerinden çıkmalarını sağlamak, sosyalleşmelerini ve üretime dahil olmalarını sağlamaktı. Belde evlerimiz bugün çok farklı bir noktaya geldi" dedi.

Ataç, belde evlerinin kadınların yaşamına kattığı değeri bir örnekle anlatarak, "Fevzi Çakmak Mahallemizde bir erken çocukluk eğitim merkezi açılışında genç bir hanım yanıma geldi. 'Ben Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sizin açtığınız aşevinden ve belde evinden faydalandım, eğitimler aldım, üniversite sınavlarına girdim ve şimdi hemşireyim. Şimdi de çocuğum yine sizin açtığınız erken çocukluk eğitim merkezine gelecek' dedi. İşte belde evlerimiz tam olarak böyle çalışıyor, insan hayatına böyle dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Her yıl belde evlerine katılan kursiyer sayısının arttığını belirten Ataç, "İyi ki Zişan ablamızı tanıdık. Nur içinde yatsın, dualarımız onunla" diye konuştu.

Sergi, çarşamba gününe kadar Atila Özer Karikatürlü Ev'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Ahmet Ataç, Atila Özer, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Kırkyama Duayeni Zişan Kızılcıklı Anısına Sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:39:12. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden Kırkyama Duayeni Zişan Kızılcıklı Anısına Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.