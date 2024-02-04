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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan 'Kafkametler' adlı geminin kayıp mürettebatının bulunması için yapılan arama çalışmaları hala devam ediyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlar tarafından denizden ve kıyı şeridinden yapılan aramalara rağmen kayıp 7 kişiye henüz ulaşılamadı. Batık geminin enkazını kaldırma işlemleri ise olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Aynı tarihte fırtınada ikiye bölünen başka bir gemi olan 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm işlemleri ise devam ediyor.

04.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama tarama faaliyetleri 78'inci gününde devam etti.

Erdemir liman bölgesi başta olmak üzere sahil şeridinde denizden çalışmaya devam eden Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla aramalara yoğunluk verdi.

Batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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