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Zonguldak açıklarında demir yüklü gemi arızalandı - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında demir yüklü gemi arızalandı

Rusya'dan aldığı demir yükünü Mısır'a taşımak üzere yola çıkan Panama bayraklı 'Furkay' isimli yük gemisi, Zonguldak açıklarında makine arızası yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine gemi, 'Kocabaş-1' römorkörü eşliğinde TTK limanına çekildi. Gemi personelinin sağlık durumu iyi ve arızanın giderilmesinin ardından yoluna devam edeceği belirtildi.

Zonguldak açıklarında demir yüklü gemi arızalandı
01.01.2024 - 16:43,
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Zonguldak açıklarında makine arızası veren demir yüklü gemi limana çekildi.

Rusya'dan aldığı demir yükünü Mısır'a taşımak üzere yola çıkan 17 kişilik mürettebatı bulunan Panama bayraklı "Furkay" isimli yük gemisi, Zonguldak açıklarında makine arızası verdi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine gemi, "Kocabaş-1" isimli römorkör eşliğinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait limana çekildi.

Gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu, geminin, arızanın giderilmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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