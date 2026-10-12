Zonguldak Alaplı\'da havuza düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı, toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, evlerinin önündeki havuza düşen Hasan İsmail Öztürk (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Aşağıdağ köyünde meydana geldi. Hasan İsmail Öztürk, evlerinin önünde alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düştü. Yakınları tarafından çıkarılan Öztürk, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Hasan İsmail bebek, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşağıdağ köyü Yukarıdağ Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.