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Zonguldak-Ankara kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika
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Zonguldak-Ankara kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde meydana gelen toprak kayması sonucu yola büyük kaya parçaları düştü. Bir otomobilde hasara neden olan kaya parçaları, polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alarak kara yolunun tek şeridini ulaşıma kapamasına sebep oldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, ekipler kontrollü geçişe izin veriyor. Karayolları ekipleri, yolu açma çalışmalarına başlayacak.

Zonguldak-Ankara kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
21.01.2024 - 22:03,
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Zonguldak- Ankara kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde yaşanan toprak kayması nedeniyle yola büyük kaya parçaları düştü.

Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldığı kara yolunun tek şeridini ulaşıma kapattı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, ekipler kontrollü geçişe izin veriyor.

Karayolları ekiplerinin, yolu açma çalışmaları başlatacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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