Zonguldak Basket, sponsor bulamayınca satışa çıkarıldı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Zonguldak Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, sponsorluk görüşmelerinden olumlu sonuç alamadıkları gerekçesiyle kulübü "satışa" çıkardıklarını duyurdu.

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözde emeğin başkentine, sahibinden satılık Süper Lig takımı var. Bedelsiz, aslan gibi emek harcanmış, tertemiz takım." ifadelerini kullandı.