 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak BEÜ Öğretim Üyeleri TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Kanser İlacı Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak BEÜ Öğretim Üyeleri TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Kanser İlacı Geliştirdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğretim üyelerinin de aralarında olduğu ekibin TÜBİTAK projesiyle geliştirdiği yenilikçi kanser ilacı patent aldı. Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülay Dilek, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İshak Özel Tekin ve Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Dişli birlikte kanser ilacı geliştirdi. İlaç, TÜBİTAK 3001 projesi kapsamında kanser tedavisinde kullanılması amaçlanan ilaç olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek Patent Tescil Belgesi almaya hak kazandı. İlaç, melanoma, over, lenfoma ve indüklenmiş periferik kan lenfositleri gibi hücre hatlarında test edildi ve günümüz kanser tedavisinde kullanılan 6-merkaptopürin bileşiğinden daha etkili olduğu gözlemlendi. Ayrıca, ilaç kemoterapi sırasında bağışıklık sistemi ve diğer normal dokularda olası hücresel hasarın restorasyonu için de kullanılabilecek.

Zonguldak BEÜ Öğretim Üyeleri TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Kanser İlacı Geliştirdi
28.12.2023 - 15:59,
Abone Ol

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğretim üyelerinin de aralarında olduğu ekibin TÜBİTAK projesiyle geliştirdiği yenilikçi kanser ilacı patent aldı.???????

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülay Dilek ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İshak Özel Tekin ile Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Dişli birlikte kanser ilacı geliştirdi.

"Selenotetrazol Halkası İçeren Pürin Analogları" TÜBİTAK 3001 projesi kapsamında kanser tedavisinde kullanılması amaçlanan ilaç, Zonguldak BEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünün başvurusu neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek Patent Tescil Belgesi almaya hak kazandı.

İlaca ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar neticesinde üretilen ilacın içerisindeki bileşikler; melanoma, over, lenfoma ve indüklenmiş periferik kan lenfositleri gibi hücre hatlarında test edildi ve bileşiklerin günümüz kanser tedavisinde kullanılan 6-merkaptopürin bileşiğinden daha etkili olduğu gözlemlendi. Kemoterapi uygulamalarında çoğunlukla bulunan kükürt, azot ya da oksijen atomlarının yanı sıra selenyumun da kullanımını araştıran çalışma neticesinde üretilen ilaç, kemoterapi sırasında bağışıklık sistemi ve diğer normal dokularda olası hücresel hasarın restorasyonu için de kullanılabilecek."

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de üniversitenin her alanda yetkin olduğunu belirterek, öğretim üyelerini tebrik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak BEÜ Öğretim Üyeleri TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Kanser İlacı Geliştirdi - Son Dakika


17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu

Son Dakika
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:30:52. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak BEÜ Öğretim Üyeleri TÜBİTAK Projesiyle Yenilikçi Kanser İlacı Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement