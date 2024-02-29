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Kuruluş tarihi 1924 olarak değiştirilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 100. yılını kutlayacak

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kurumsal logosunda değişiklik yaptı. YÖK'e başvuran üniversite, kuruluş yıldönümünü de 1924 olarak değiştirdi. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bu yıl 100. Yılımızı kutlayacağız" dedi.

Özölçer, logoda değişiklik yaptıklarını ifade ederek kuruluş tarihini de YÖK ile yapılan görüşmelerin ardından 1924 olarak değiştirdiklerini kaydetti. Zonguldak'ta 1924'te maden mühendisi yetiştirmek için mühendislik fakültesi açıldığını hatırlatan Rektör Özölçer, hazırladıkları 40 sayfalık raporu YÖK'e sunduklarını söyledi.

Yapılan görüşmeler sonucu kuruluş tarihinin 1924 olarak kabul edildiğini belirten Özölçer şöyle dedi:

"Logomuzda küçük bir değişiklik var. Altında da 1924 yazıyor. YÖK'e de danışarak kırk sayfalık bir rapor hazırlayarak sunduk. Nasıl 250. yılını kutluyorsa İstanbul Teknik Üniversitesi biz de üniversitemizi 1924 yılında kendi maden mühendislerini yetiştirmek için açılmış olan maden mühendisliği geçmişimize dayandıran kırk sayfalık bir rapor hazırladık. Bu da uygun görüldü. Senatomuz karar aldı. Bundan sonra kuruluş yılımız olarak 1924 yazacağız logomuzun altında. Dolayısıyla 1924 olunca da bu sene yüzüncü yılımız olmuş oluyor. Yüzüncü yılımızı inşallah bu sene itibariyle pek çok etkinlik ile kutlayacağız. Biliyorsunuz üniversitemiz ve geniş bir yelpazede yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Teknik Üniversitesi'nden daha fazla öğrencimiz var. Otuz beş bin civarında öğrencimiz var."