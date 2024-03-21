Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Nevruz ateşi yandı
ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi.
Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda başlayan kutlamalarda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Türk Milleti'nin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi, umudun ve neşenin coşkuyla hissedildiği, kardeşliğin, hoşgörünün milli birlik ve beraberliğin timsali olan 21 Mart Nevruz Bayramı'na erişmemizin hasebiyle bu kutlu günde bir arada olmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Nevruz Bayramı olarak idrak ettiğimiz bu kutlu gün, hafızalara sadece bir mevsim döngüsü olarak kazınmamalıdır. Nevruz, baharın döngüsü ile birlikte kardeşliğin, dostluğun, bolluğun ve bereketin milli bir bütünlük içinde kaynaşmanın da yegane timsalidir. Güzel günlerin habercisi yeni gün olarak da bilinen nevruz; asırlar boyunca Türk İslam Coğrafyası'nda barışa, kardeşliğe ve birlik olmaya çağrı yapmıştır. Bu çağrı ile de nevruz; bereketin, umudun, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olarak kabul edilmiş ve ilk günkü gibi aynı duygularla bugüne kadar süregelmiştir. Tabiatın canlandığı, rahmet pınarlarının çağladığı, toprağın uyanıp bereketlenerek dostluğun ve muhabbetin sıcaklığını hissettiğimiz bu vakitte dayanışma ve yardımlaşma ile kenetlenirken saygı, sevgi ve nezaket ile de birliğimiz ve kardeşliğimiz daha da güçlenmektedir" ifadelerine yer verdi.
Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerinin ülke bayrakları ile geçişinin ardından halk oyunu gösterileri sergilendi. Özölçer, programda demir dövdü. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, nevruz ateşini yaktı.
Ateşin etrafında halay çektikten sonra protokol üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atladı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Nevruz ateşi yandı - Son Dakika
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ramazan ayı boyunca öğrencilere ücretsiz iftar yemeği sunuyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, öğrencilerle bir araya gelerek iftar programına katıldı. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise iftar sofralarının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak İbrahim Çeçen Vakfı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Zeki Çelik, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirtti. Macaristan ile yapacakları özel maçın öncesinde basın toplantısında konuşan Çelik, umut vadeden bir futbol oynamak istediklerini söyledi. Ayrıca, Roma'da daha çok oynamaya başladığını ve Avrupa Şampiyonası'na hazır gelmek için maçlara devam etmek istediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?