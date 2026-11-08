Zonguldak Devrek\'te kar yağışı başladı, Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.

İlçede etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki 720 metre rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı.

Sonbaharla renk değiştiren ağaçlara düşen kar güzel görüntüler oluşturdu.

Kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ise ulaşımda aksama yaşanmadı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, fotoğraf çekti.