Zonguldak Devrek\'te kar yağışı başladı, Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı

Zonguldak Devrek'te kar yağışı başladı, Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde yağmur yerini kara bıraktı. Devrek ile Karadeniz Ereğli arasındaki 720 metre rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplanırken, kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ulaşımda aksama yaşanmadı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.
İlçede etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki 720 metre rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı.
Sonbaharla renk değiştiren ağaçlara düşen kar güzel görüntüler oluşturdu.
Kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ise ulaşımda aksama yaşanmadı.
Öte yandan, bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, fotoğraf çekti.
Kaynak: AA
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