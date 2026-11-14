Zonguldak Ereğli\'de bir haftada 300 bin kasa palamut avlandı, 40 liradan satılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir haftada avlanan 300 bin kasa palamut balıkçıların yüzünü güldürdü.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar, bereketli sezon geçiriyor.

Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Can Dere, AA muhabirine, palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

Dere, av sezonunun başlamasıyla Karadeniz Ereğli Limanı'nda bugüne kadar 400 bin kasa palamut yakalandığını, bir kasada 10 palamut bulunduğunu ve yaklaşık 4 milyon palamuda ulaşıldığını ifade etti.

Palamutta bolluk yaşanmasının nedenlerine değinen Dere, "Balığın çok olmasının nedeni, boğazdan çıkarken sıcak suya denk geldi. Karadeniz Ereğli'ye Türkiye'nin her yerinden kayık geliyor, Ordu, Rize, İstanbul, Sinop, Bandırma, İnebolu, ne kadar yer varsa balıkçılar burada. Palamut havalar soğumaya başladığında bir anda kaybolacak." diye konuştu.

Dere, 1 kilogram palamudun 40 liradan satıldığını, limana gelen balıkçı teknelerinin isteyenlere ücretsiz balık dağıttığını aktararak, "Bir haftadır Karadeniz Ereğli Limanı'ndan çok balık çıkıyor, 81 ile balık buradan gidiyor. Ordu, Giresun'da vardı balık, şimdi 1 haftadır burada. Ortalama 1 haftada 300 bin kasa balık çıkmıştır." dedi.

Balık bolluğu nedeniyle Bozhane Limanı içerisinde ve çevresinde kamyon yoğunluğu oluştuğu görüldü.