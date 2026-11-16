Zonguldak Ereğli'de hafriyat kamyonunun çarptığı hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de hafriyat kamyonunun çarptığı hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı

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Zonguldak Ereğli\'de hafriyat kamyonunun çarptığı hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı
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Zonguldak Ereğli'de Alaplı-Ereğli kara yolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu, kavşaktan geçen hafif ticari araca çarptı. Araçtaki 2 kişi yaralanarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu kavşaktan geçen hafif ticari araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaplı-Ereğli kara yolunun Merve Altı mevkisinde meydana geldi. Alaplı istikametinden Ereğli Limanı'na taş taşıyan Tuncay K. idaresindeki 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçerek kavşakta Ahmet K. idaresindeki 34 GIT 671 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet K. ile yanında bulunan İsmet Aydın F. yaralandı.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Ereğli'de hafriyat kamyonunun çarptığı hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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