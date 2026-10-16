Zonguldak Ereğli\'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Zonguldak Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Soğanlı Rampaları'nda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve iki yaralı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-Ereğli kara yolunun Soğanlı Rampaları mevkisinde meydana geldi. K.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 67 ACE 685 plakalı otomobil, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü K.Ö. ile yanındaki G.Ö. ve E.Ö., ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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