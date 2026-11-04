Zonguldak Ereğli'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşüne turuncu balonlar eşlik etti - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşüne turuncu balonlar eşlik etti

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Zonguldak Ereğli\'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşüne turuncu balonlar eşlik etti
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı. Bando eşliğinde sahil şeridinden amfi tiyatroya yürüyen katılımcılara denizden turuncu balonlu tekneler eşlik etti, yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

Sahil Bulvarı Bozhane mevkisinde toplanan katılımcılar, "Umut Varsa İyileşme de Vardır", "LÖSEV" yazılı dövizler, Türk ve LÖSEV bayrakları ve balonlarla alanı doldurdu.

Grup, Hatice Erdem Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bandosu eşliğinde sahil şeridinden amfi tiyatro alanına kadar yürüdü.

Lösemiyle mücadelenin simgesi olan turuncu balonlarla süslenen tekneler, denizden korteje eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan LÖSEV İl Temsilcisi Tarkan Atik, kanserle mücadelede farkındalık ve lösemiyle mücadele eden çocukların yanında olmak adına önemli bir hafta içerisinde olduklarını söyledi.

Tek bir çocuğu dahi kanserden kaybetmek istemediklerini belirten Atik, "Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yıllardır bağışlarıyla LÖSEV'i destekleyen hayırsever Türk halkımıza ve iyileşen kahraman lösemili çocuklarımıza teşekkür ederiz. Unutmayalım lösemiyle mücadele toplumun ortak desteğiyle kazanılır. Lösemi değil, iyilik bulaşıcıdır. Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz, 'Kansere dur' diyeceğiz. Sonunda kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yüzlerce turuncu balon müzik eşliğinde gökyüzüne bırakıldı, çocuklar için müzikli etkinlik düzenlendi.

Kaynak: AA
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