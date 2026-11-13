Zonguldak Ereğli'de refüjü aşan araç park halindekilere çarptı; kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de refüjü aşan araç park halindekilere çarptı; kazada 2 kişi yaralandı

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Zonguldak Ereğli\'de refüjü aşan araç park halindekilere çarptı; kazada 2 kişi yaralandı
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Zonguldak Ereğli'de iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan kazada, refüjü aşan otomobil park halindeki 5 motosiklet, hafif ticari araç ve cipe çarptı. Sürücü ile yanındaki 1 kişi yaralandı, 9 araç hasar gördü; güvenlik kamerasına yansıyan kazayla soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra refüjü aşan otomobil, park halindeki 5 motosiklet ile hafif ticari araç ve cipe çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçenin Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. H.K. idaresindeki 67 AFL 684 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.Y. yönetimindeki 67 AFZ 703 plakalı otomobile çarpıp kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, park halindeki 5 motosiklet ile hafif ticari araç ve cipe çarptı. Kazada sürücü H.K. ile yanındaki 1 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 9 aracın hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Ereğli'de refüjü aşan araç park halindekilere çarptı; kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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