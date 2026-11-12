Zonguldak\'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsü alev aldı, 15 yolcu tahliye edildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsü alev aldı, 15 yolcu tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ankara yönüne giden yolcu otobüsünde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. 2 şoför ve 1 muavin otobüsteki 15 yolcuyu tahliye ederken, Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü; otobüs kullanılamaz hale geldi.
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Ankara yönüne giden 34 RAK 443 plakalı yolcu otobüsünde, saat 15.30 sıralarında Devrek-Ankara kara yolu Başlarkadı mevkisine geldiğinde yangın çıktı. Yangını fark eden 2 şoför ve 1 muavin, otobüste bulunan 15 yolcunun tahliyesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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