Zonguldak\'ın Kozlu Sahili\'nde iki günlük sağanak sonrası çöp yığınları oluştu

Zonguldak'ın Kozlu Sahili'nde iki günlük sağanak sonrası çöp yığınları oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta iki gün süren sağanak, denizdeki çöpleri dalga ve akıntılarla Kozlu Sahili'ne taşıdı. Kıyı şeridinde plastik atıklar birikerek çöp yığınları oluşturdu; sahile yürüyüşe gelen vatandaşlar kirlilikle karşılaştı.
ZONGULDAK'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından denize sürüklenen çöpler, Kozlu Sahili'ne vurdu.
Zonguldak'ta iki gün boyunca etkili olan sağanağın ardından denizdeki çöpler kıyıya vurdu. Yağışla birlikte denize taşınan atıkların dalga ve akıntıların etkisiyle kıyıya sürüklenmesi sonucu Kozlu Sahili'nde çöp kirliliği oluştu. Yürüyüş yapmak için sahile gelen vatandaşlar, kıyı boyunca biriken plastik atıklar çöplerle karşılaştı. Kıyıya taşınan atıklar nedeniyle sahil şeridi boyunca çöp yığınları oluştu.
Kaynak: DHA
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