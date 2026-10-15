Zonguldak Kilimli\'de heyelan apartmanı boşalttı, duvar altında 2 araç hasar gördü

Zonguldak Kilimli'de heyelan apartmanı boşalttı, duvar altında 2 araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Kilimli'deki Çatalağzı beldesi lojmanlar mevkisinde sağanak sonrası toprak kaydı; bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Apartman güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken duvarın altındaki park halindeki 2 araç hasar gördü.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan toprak kaymasının ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Çatalağzı beldesi lojmanlar mevkisinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanı tedbir amacıyla boşalttı.
Apartmanın istinat duvarının altında kalan park halindeki 2 araç ise hasar gördü.
Güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor.
Bina sakinlerinden Emre Palabaş, gazetecilere, çocuklarla salonda oturduğunu, o sırada ses duyduğunu, evin yıkılacağını zannettiklerini söyledi.
Arabaların duvarın altında kaldığını belirten Palabaş, "Apartmanda şu an kimse kalmadı. Ev sallandı. Deprem, bomba patlamış gibi oldu." dedi.
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