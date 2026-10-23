Zonguldak Kilimli'de maden ocağında metan patlamasında 3 işçi öldü, 5 işçi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de maden ocağında metan patlamasında 3 işçi öldü, 5 işçi yaralandı

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Zonguldak Valiliği, Kilimli Gelik'teki özel maden ocağında 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.00 sıralarında metan gazı kaynaklı patlama olduğunu bildirdi. Ocaktaki 8 işçiden 5'i yaralı kurtarıldı, 3 işçi hayatını kaybetti; adli ve idari soruşturma başlatıldı.

VALİLİK: METAN GAZI KAYNAKLI PATLAMA

Zonguldak Valiliği, 3 işçinin öldüğü, 5 işçinin de yaralandığı maden kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada kazanın metan gazı kaynaklı patlama nedeniyle olduğu belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"23 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.00 sıralarında, ilimiz Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında metan gazı kaynaklı patlama meydana gelmiştir. Patlamanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır. Olay sırasında ocakta bulunan 8 maden işçisinden 5'i yaralı olarak kurtarılmış olup, hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, ocakta bulunan 3 maden işçimizin hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında metan patlamasında 3 işçi öldü, 5 işçi yaralandı - Son Dakika
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