Zonguldak Limanı 200 Bin Metreküp Temizlendi - Son Dakika
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Zonguldak Limanı 200 Bin Metreküp Temizlendi

Zonguldak Limanı'nda teressübat temizliği ile derinleştirme çalışmaları sürüyor, 200 bin m³ temizlendi.

13.09.2024 20:51
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Zonguldak limanı 200 bin metreküp teressübattan temizlendi

ZONGULDAK - Zonguldak Limanı'nı standart derinliğe kavuşturmak için geçen yıl Temmuz ayında imzalanan sözleşmenin ardından limandaki temizlikle derinleştirme çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta yağışlar ile birlikte gelen derelerin getirdiği çakıl, kum gibi teressübatın dolduğu limanın temizlenmesi için geçen yıl 27 Temmuz günü sözleşme imzalandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait limanın dibi ve dere ağzı mevkilerindeki derinliklerdeki düşüşler sebebiyle geçen yıl Eylül ayında temizlik çalışmaları başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Samsun Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği ile yapılan sözleşme çerçevesinde

bir adet kazar, iki adet dökü gemisiyle başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Limanda günlük ortalama bin metreküp deniz dibi taraması gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların başladığı geçen yıl Eylül ayından bugüne yaklaşık 200 bin metreküplük teressübat liman dibinden temizlenerek Zonguldak Liman Sahası dışına çıkartıldı. Sözleşme gereği söz konusu malzemenin temizlenip limanın standart derinliğe indirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

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