Zonguldak'ta 1 ayda yaklaşık bin ton balık avlayan balıkçılar destek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta 1 ayda yaklaşık bin ton balık avlayan balıkçılar destek istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta 1 ayda yaklaşık bin ton balık avlayan balıkçılar destek istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta balıkçılar, av yasağının kalkmasının ardından 1 ayda yaklaşık bin ton balık avladı. Palamutta bolluk var, fiyatlar 100 ila 175 lira arasında; Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, çalışıp zarar ettiklerini belirterek sektöre destek çağrısı yaptı.

ZONGULDAK'ta balıkçılar, 1 ayda yaklaşık bin ton balık avladı. Ortalama 100 TL'den satılan palamutta bolluk yaşanırken, Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, "Bolluk var. Palamuttan sonra mezgit, istavrit ve hamsi başlayacak, çinakop olacak. Öngörüler böyle" dedi.

Balıkçılar, 1 Eylül'de denizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'in serin sularına ağlarını attı. 1 aydır küçük ve büyük balıkçı tekneleri avlanmayı sürdürürken, yaklaşık bin ton balıkla karaya döndü. Kent çevresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarını tamir etse de bölgeye Karadeniz'in farklı noktalarından tutulup getirilen palamutlar, tezgah fiyatlarını olumsuz etkilemedi. Palamut, 100 ila 175 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yer almaya devam ediyor.

'BOLLUK VAR'

Bu av sezonunda vatandaşların ucuz balık tüketebileceğini, bolluk olduğunu ancak ekonomik olarak da zarar ettikleri için sektörel destek talep ettiklerini söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, "Sezonda balıkçılığımız güzel geçiyor. Sezon başında bahsetmiştik, balığın bol olacağını, vatandaşın ucuza balık yiyeceğini. Limanımızdan ortalama 10 bin kasanın üzerinde balık çıktı. Bu arada da balık çıkarken çalışıp zarar eden tek sektör haline geldik. Mazot fiyatları olsun, ağ fiyatları olsun, personel ücretleri olsun, artık balıkçının beli büküldü. Bu, küçük büyük bütün balıkçıları etkiledi. Nakliyeler pahalılaştı, kasa, köpük fiyatları pahalılaştı. Ama vatandaşlarımız gene ucuz balık yemeye devam edecek sezon içinde. Bolluk var. 4 gündür denize çıkmıyoruz. Bir 4 gün daha çıkamayacağız ama Doğu Karadeniz'den tutulan balıklar bu sefer bölgemize gelmeye başladı. Fiyatlarda değişiklik yok. Gene 100 liradan satılıyor tezgahlarda. Palamuttan sonra mezgit, istavrit ve hamsi başlayacak, çinakop olacak. Öngörüler böyle. Onlar da bol miktarlarda çıkacak, vatandaşımız gene ucuz balık yiyecek. Sektöre bir destek lazım, bakanlıktan, büyüklerden, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden, Tarım İl Müdürlükleri'nden çünkü çalışıp zarar eden bir sektör haline geldik" dedi.

Kaynak: DHA
Bülent AksuBalıkçılıkZonguldakEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:10:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 1 ayda yaklaşık bin ton balık avlayan balıkçılar destek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei