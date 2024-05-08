Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katında ikamet eden 13 yaşındaki Eren U, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında Eren U, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

08.05.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kepez Mahallesi Gaziler Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ikamet eden Eren U, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eren U, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eren U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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