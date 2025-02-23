Zonguldak'ta 158 Köy Yolu Açılıyor

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Zonguldak'ta ulaşıma kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 158 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin köy yollarını açma çalışmaları geceden bu yana aralıksız sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde bin 882 kilometre uzunluğundaki kapalı köy yollarını açmak için geceden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Alaplı ilçesinde 46 köy, Kozlu'da 4 köy, Devrek'te 29 köy. Gökçebey'de 17 köy, Çaycuma'da 36 köy, Merkez ilçede 8 köy, Kdz. Ereğli ilçesinde 16 köy, Kilimli ilçesinde 2 köye ulaşım sağlanabilmesi için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karla mücadelede İl Özel İdaresi'ne bağlı 68 araç ve 162 personel yer alıyor.

Yetkililer, kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini belirtti.