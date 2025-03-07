Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi için anma programı düzenlendi.

Armutçuk Müessesesi'nde gerçekleştirilen programda, faciada hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, maden kazalarında ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaşamını yitiren 103 işçi için dua edildi.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, Amele Birliği Başkanı Veli Köktürk, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, belde belediye başkanları, TTK ve sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenci yakınları ve işçiler katıldı.