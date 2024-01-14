Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 2 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda Ş.S. isimli zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 2 kilo 210 gram uyuşturucu madde yakalandı.
Bu arada, aranan şahıslara yönelik çalışmada, hakkında gözaltı kararı bulunan E.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika