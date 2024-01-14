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Zonguldak'ta 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ş.S. isimli şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde de yakalandı. Ayrıca, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, hakkında gözaltı kararı bulunan E.T. de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak\'ta 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
14.01.2024 - 18:05,
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Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 2 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Ş.S. isimli zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 2 kilo 210 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Bu arada, aranan şahıslara yönelik çalışmada, hakkında gözaltı kararı bulunan E.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Zonguldak, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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