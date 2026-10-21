Zonguldak'ta 3 katlı ev çöktü, 1 kişi kurtarıldı, kadına ulaşma çalışması sürüyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3 katlı ev çöktü, 1 kişi kurtarıldı, kadına ulaşma çalışması sürüyor

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Zonguldak\'ta 3 katlı ev çöktü, 1 kişi kurtarıldı, kadına ulaşma çalışması sürüyor
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Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken metruk binanın yanındaki 3 katlı ev de çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarılırken, mahsur kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ZONGULDAK'ta, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken metruk binanın yanındaki 3 katlı ev yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1'i kurtarılırken, mahsur kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan evin yanında bulunan ve ailelerin kaldığı 3 katlı bina da çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Çalışmalar sonucu enkaz altından bir erkek sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 3 katlı ev çöktü, 1 kişi kurtarıldı, kadına ulaşma çalışması sürüyor - Son Dakika
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