Zonguldak'ta 3. Kez Çaya Düşen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3. Kez Çaya Düşen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Zonguldak\'ta 3. Kez Çaya Düşen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Zonguldak'ta bir kedi, son bir ay içinde üçüncü kez çaya düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kediyi soğuk sudan kurtardı ve hayvan yapılan kontrollerin ardından sokağa salındı.

24.12.2024 14:11  Güncelleme: 14:16
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ZONGULDAK'ta 1 ayda 3'üncü kez çaya düşüp, mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alaplı Çayı kenarında meydana geldi. Bir kedinin çaya düşüp, mahsur kaldığı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Merdivenle çaya inen ekipler, kediyi soğuk sudan kurtardı. Kediyi kurtaran itfaiye eri, "Bu kedi, her seferinde farklı bir maceraya atılıyor ve çayda mahsur kalıyor. Vatandaşlar çay kenarında fare peşinde olduğunu söylüyorlar. Kediyi sağ salim kurtarmak için her seferinde görevimizi titizlikle yerine getiriyoruz" dedi.

Kedi, yapılan kontrollerin ardından sokağa salındı.

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 3. Kez Çaya Düşen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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