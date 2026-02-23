Zonguldak\'ta 3 Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 2 vinç ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
