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Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir yurtta kalan üniversite öğrencilerinden 34 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı.

Zonguldak\'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
13.12.2023 - 16:27,
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İlçedeki bir yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti görüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 11 öğrenci de Karadeniz Ereğli'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yurttaki yemekten numune aldı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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