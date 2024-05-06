Zonguldak'ta 350 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 350 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Zonguldak\'ta 350 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ata tohumlarından yetiştirilen 350 bin sebze fidesi dağıtıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ata tohumlarının önemine vurgu yaparak, ata tohumlarının korunması ve üretiminin arttırılması gerektiğini belirtti. Belediye tarafından yürütülen ata tohumu projesinin 5. yılına girildiğini ve her yıl ücretsiz olarak halka fidelerin dağıtıldığını aktaran Posbıyık, ata tohumlarının korunması için tohum bankası oluşturulduğunu söyledi.

06.05.2024 13:37
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ata tohumlarından yetiştirilen 350 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Uzunkum Caddesi'ndeki belediye sosyal tesislerinde oluşturulan dağıtım noktalarında yoğunluk yaşandı. Erken saatlerde alana gelen vatandaşlar, sahil şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, ata tohumlarının sadece bölge değil Türkiye için de çok önemli olduğunu belirterek, "Eskiden büyüklerimizin yaptığı bahçelerden çıkan domates, biberler kokusuyla aromasıyla enfesti. Dünyada oynanan oyunlar nedeniyle Türkiye'deki tohumların da bileşenlerini bozmaya başladılar. Biz, tekrar ata tohumlarımıza, dalından kopardığımızda mis gibi kokan domateslere dönmemiz gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Posbıyık, belediye tarafından yürütülen ata tohumu projesinin 5. yılına girildiğini, 6 serada üretilen fidelerin her yıl ücretsiz olarak halka dağıtıldığını aktardı.

En uzak köy ve mahallelere kadar gidip ulaştıkları ata tohumları üzerinde denemeler yaptıklarını anlatan Posbıyık, "İlk denemelerimiz neticesinde genetiği değiştirilmemiş, koku, tadı, rengi yerinde üretken ata tohumlarını belirleyip üretimimizi arttırmaya başladık. Ata tohumlarını en uygun şartlarda saklamak, korumak ve ata tohumu bilgilendirmeleri yapmak amacıyla tohum bankamızı oluşturduk. Bölgemizin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen tohumlar yer alıyor. Ata tohumları bankamızda korunup güvende olacak." diye konuştu.

Halil Posbıyık, ata tohumlarından domates, biber, salatalık, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, lahana, pırasa, mısır, fesleğen, reyhan ve ayçiçeğinin ekiminin yapıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından vatandaşlara 350 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 350 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika

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