Zonguldak'ta 4 sanık terör üyeliğinden beraat etti, birine 1 ay 15 gün hapis verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 4 sanık terör üyeliğinden beraat etti, birine 1 ay 15 gün hapis verildi

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Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen terör örgütü davasında 4 sanık, silahlı terör örgütüne üye olmaktan beraat etti. Mahkeme, zincirleme şeklinde kamu malına zarar verme suçundan bir sanığa 1 ay 15 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Zonguldak'ta terör örgütü operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şeklinde kamu malına zarar verme" suçlarından haklarında dava açılan tutuksuz sanıklar N.Ş, B.N.T. ve T.S.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık İ.K. ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Sanık N.Ş'nin ise "kamu malına zarar verme" suçundan 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Süreç

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 16 Haziran'da çalışma yürütülmüş, örgütte faaliyet gösterdikleri iddiasıyla N.Ş, T.S.D, İ.K. ve B.N.T. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş, T.S.D. ve B.N.T. tutuklanmış, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Davanın 18 Eylül'de görülen ilk duruşmasında sanıklar B.N.T. ve T.S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine, tutuksuz İ.K. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verilmişti.

Davanın 23 Ekim'de görülen ikinci duruşmasında ise tutuklu sanık N.Ş. de tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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