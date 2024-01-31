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Zonguldak'ta Aracına Işıklı ve Sesli Uyarı Cihazı Takan Sürücüye 6 Bin 436 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Aracına Işıklı ve Sesli Uyarı Cihazı Takan Sürücüye 6 Bin 436 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Zonguldak\'ta Aracına Işıklı ve Sesli Uyarı Cihazı Takan Sürücüye 6 Bin 436 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisinde radar ve hız denetimi yaparken R.B'nin aracında ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan çakar lamba tespit etti. Ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'na göre mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullanmayan araçlara 6 bin 436 lira ceza uyguladı.

31.01.2024 13:07
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aracına ışıklı ve sesli uyarı cihazı takan sürücüye 6 bin 436 lira ceza kesildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisinde radar ve hız denetimi sırasında R.B'nin kullandığı araçta ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan çakar lamba tespit etti.

Ekipler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak maddesinden 6 bin 436 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Aracına Işıklı ve Sesli Uyarı Cihazı Takan Sürücüye 6 Bin 436 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Aracına Işıklı ve Sesli Uyarı Cihazı Takan Sürücüye 6 Bin 436 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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