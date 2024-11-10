Zonguldak'ta Atatürk Anması

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Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak, Atatürk'ü andı

ZONGULDAK - Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 09.05'te hayat iki dakikalığına durdu. Gencinden yaşlısına herkes Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta anma töreni düzenlendi. Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanındaki katılımcıların yanı sıra güzergahtan geçen vatandaşlar da sirenler çaldığında saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Programın sona ermesinin ardından protokol üyeleri tören alanından ayrılırken vatandaşlar da yoluna devam etti.