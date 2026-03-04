Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika
Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

04.03.2026 16:10
BEUN Bilim Kafe etkinliğinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi, katılımcılar bilinçlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim Kafe'de bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisinin "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda söyleşi gerçekleştirildi.

Katılımcılar, bilimsel veriler ışığında yapılan sunum sayesinde konuya dair bilinçlerini artırma ve merak ettikleri sorulara doğrudan yanıt alma imkanı buldu.

Vatandaşlar ile öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, önemli bir toplumsal meselenin üniversite öncülüğünde ele alınmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

GMİS İLE MBA okulları arasında indirim anlaşması imzalandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Zonguldak MBA Okulları arasında, üyelerini kapsayan indirim protokolü imzalandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak MBA Kurucu Temsilcisi Halil Vecdi Ilgın arasında imzalanan kurumsal işbirliği protokolüne göre, GMİS üyelerinin çocuklarına 2026-2027 eğitim-öğretim yılı fiyat listesi üzerinden indirim uygulanacak.

İndirimden yararlanmak için GMİS üyelerinin kurum kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Bilim, Son Dakika

