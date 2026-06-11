Zonguldak'ta Balık Tutarken Denize Düştü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Balık Tutarken Denize Düştü

Zonguldak\'ta Balık Tutarken Denize Düştü
11.06.2026 20:27
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İsa Uysal, kayalıklarda balık tutarken denize düşerek hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta kayalıklarda balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen İsa Uysal (67) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Fener mevkisindeki kayalıklarda meydana geldi. Balık tuttuğu esnada dengesini kaybeden İsa Uysal denize düştü. Suda çırpınan Uysal için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kapuz Plajı'ndan takviye ekiplerin de katıldığı çalışmalarda İsa Uysal'ın deniz üstündeki hareketsiz bedeni bota alındı. Zonguldak Limanı'na getirilen Uysal'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. İsa Uysal'ın cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Balık Tutarken Denize Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülşah Oner Gülşah Oner:
    daha önceki nesiller denize karşı daha saygılı davranırdı böyle felaketler de az yaşanırdı 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Murat Eraslan Muhammet Murat Eraslan:
    böyle şeylerde başka ülkelerde daha sıkı güvenlik önlemleri var ama bizde hep aynı şeyler oluyor 0 0 Yanıtla
  • Asudan Tuğçe Konyalı Asudan Tuğçe Konyalı:
    yaşlı insanların bu tür yerlerde balık tutması gerçekten çok tehlikeli bence 0 0 Yanıtla
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