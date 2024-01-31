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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak\'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi Kafkametler'in kayıp mürettebatının bulunması için başlatılan çalışmalar 74. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlardan ekipler, karadan ve denizden arama faaliyetlerini sürdürüyor. Enkazın kaldırma işlemleri ise olumsuz hava koşulları nedeniyle bir günlük aranın ardından yeniden başladı. Gemideki 12 kişilik mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

31.01.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 74'üncü gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı liman içi ve çevresinde sürdürüyor.

Bu arada batık geminin enkazını kaldırma işlemleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün verilen aranın ardından yeniden başladı.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.????????????????????????????????

Kaynak: AA

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Ereğli, AFAD, Sahil Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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