Zonguldak'ta bayram öncesi yoğunluk başladı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için yoğunluk oluşturdu.
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayramlık alışverişi yapmak için Gazipaşa Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar kent merkezine inerek bayramlık alışverişi için mağazalara ve şeker tezgahlarına yoğunluk gösterdi.
Tezgahlara ilginin yüksek olması esnafların yüzünü güldürdü. Yoğun ilginin arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Esnaflık yapan Ahmet Çiftçi, "Satışlara son güne sıkışacak herhalde. Kıpırdanma oluyor. Vatandaş para oldukça alışveriş yapmaya başlıyor. Yarından sonra alışverişlerde artışlar olur memnun oluruz. Bizim insanımız son güne sıkıştırmayı sever. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olur diye düşünüyorum"dedi.
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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanmazken, bölgede ufak çaplı hasarlı kazaların müdahalesi yapılarak trafik akışı sağlanıyor.
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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