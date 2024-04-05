Zonguldak'ta Bayram Öncesi Yoğunluk Başladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bayram Öncesi Yoğunluk Başladı

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için yoğunluk oluşturdu. Gazipaşa Caddesi'nde bulunan mağazalar ve şeker tezgahları, vatandaşların ilgisiyle dolup taştı. Esnaflar, yoğun ilginin arife gününe kadar devam etmesini bekliyor.

05.04.2024 19:00
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Zonguldak'ta bayram öncesi yoğunluk başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için yoğunluk oluşturdu.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayramlık alışverişi yapmak için Gazipaşa Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar kent merkezine inerek bayramlık alışverişi için mağazalara ve şeker tezgahlarına yoğunluk gösterdi.

Tezgahlara ilginin yüksek olması esnafların yüzünü güldürdü. Yoğun ilginin arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Esnaflık yapan Ahmet Çiftçi, "Satışlara son güne sıkışacak herhalde. Kıpırdanma oluyor. Vatandaş para oldukça alışveriş yapmaya başlıyor. Yarından sonra alışverişlerde artışlar olur memnun oluruz. Bizim insanımız son güne sıkıştırmayı sever. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olur diye düşünüyorum"dedi.

Kaynak: İHA

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