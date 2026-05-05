Zonguldak'ta Bıçaklama Davası: Müebbet Cezası
Zonguldak'ta Bıçaklama Davası: Müebbet Cezası

05.05.2026 18:50
Murat Dereli, tartıştığı eşinin dayısını bıçaklayarak öldürmekten müebbet hapse mahkum edildi.

ZONGULDAK'ta, parkta tartıştığı eşinin dayısı Serkan Akdal'ı (44) bıçaklayarak öldüren Murat Dereli (44), 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Zincirleme silahlı tehdit' suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akdal'ın yakınları, adliye önünde birbirlerine sarılarak sanığa 'müebbet' hapis cezası verilmesini kutladı.

Olay, 18 Aralık 2025'te Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. Murat Dereli ile eşinin dayısı Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İdidaya göre Dereli, Akdal ile yeğenlerinin demir sopalı saldırısına uğradı. Murat Dereli, arbede sırasında Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, müdahaye rağmen kurtarılamadı. Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alanda yakalayıp gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Dereli tutuklandı. Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayıp tahliye olduğu öğrenildi.

KARAR DURUŞMASI

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Murat Dereli ile taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, duruşma arasında sunduğu mütalaasında sanık hakkında Serkan Akdal'ı 'Kasten öldürme' ve yanındaki çocuklara yönelik 'Silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Dereli, "3 kişi önümü kesti. Demirli saldırıya uğradım. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Olay kamera kayıtlarında göründüğü gibi olmuştur. Çocuklara müdahalem olmadı, ben canımı kurtarmaya çalıştım" dedi.

Sanık avukatı, olayın meşru müdafaa sınırları içinde olduğunu savunarak müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti. Ayrıca mahkemenin meşru müdafaayı değerlendirmemesi durumunda, olayın tek bıçak darbesiyle sınırlı kaldığını ve bıçaklı eylemin sanık iradesiyle sona erdiğini ifade eden sanık avukatı, 'kastı aşan eylem' hükümlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ÜYE HAKİM KARARA ŞERH DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, Murat Dereli'ye oy çokluğu ile 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, davanın tarafı çocuklara yönelik ise 'Zincirleme silahlı tehdit' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanığa haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı. Mahkeme başkanı kararı açıklarken, bir üyenin eylemin 'meşru müdafaa' olduğunu belirterek muhalefet ettiğini, ayrıca 'Kasten öldürme' suçunda, 'haksız tahrik' indiriminin uygulanması yönünde de şerh düştüğünü, çocuklara yönelik eylemlerden de beraat etmesi gerektiğini ifade etti.

Karar açıklandığı sırada duruşmayı takip eden Akdal'ın yakınları sevinç çığlıkları attı. Duruşma salonundan çıkan Akdal'ın yakınları, adliye önünde birbirlerine sarılıp, 'müebbet' kararını kutladı. Serkan Akdal'ın eşi Sonay Akdal ve yanındaki akrabaları "Adalet yerini buldu. Hakim Bey'den Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

