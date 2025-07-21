Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü, 1 Tutuklu

Zonguldak'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan akraba iki grup, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde düğün dönüşü karşılaştı. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Erdeniz K., kavga sırasında Halilcan K. (24) ve Emirkan K. (18) ile olay yerinde bulunan Nazmiye K'yi (75) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Şüpheli Erdeniz K. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, olayda hayatını kaybeden Halilcan K., Emirkan K. ve Nazmiye K. için Köroğlu köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Evlerin önünde taziye çadırı kuruldu, ölenler için burada helallik alındı, dua edildi.

Şüpheli Erdeniz K'nin evinin önünde ise jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İkindi vakti köy camisinin önünde kılınan namaz sonrası cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi.