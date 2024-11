Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: Eski Eş Yaralandı

Güncel

ZONGULDAK'ta, Hüseyin Can Ş., caddede karşılaştığı eski eşi Elif E.'yi (38) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Can Ş., eski eşi Elif E. ile yolda karşılaşınca taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin Can Ş., yanındaki bıçakla Elif E.'yi karnından bıçakladı. Elif E.'nin ablası Ecem E. (42) de engel olmaya çalışırken, kolundan hafif yaralandı. Hüseyin Can Ş. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar çevredekiler yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı abla-kardeş sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Can Ş. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,