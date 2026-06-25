Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

25.06.2026 18:15
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Zonguldak'ta bir bıçaklı kavga sonucu A.A. hayatını kaybetti, şüpheli G.B. tutuklandı.

Zonguldak'ta bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde gece saatlerinde, A.A. (40) ile G.B. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, A.A'yı bıçakladı.

Kendi imkanlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden yaralı A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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